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Daha önce Rus ordusunda görev yapan Azerbaycanlı subayların katkılarıyla oluşturulmaya başlayan ordu, Osmanlı Devletinin yardıma gönderdiği Kafkas İslam Ordusu ile Bakü'yü Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgalinden kurtarmıştı.

28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'da hükümet, 26 Haziran'da milli ordu kurulması yönünde karar almıştı.

Bakü'nün yanı sıra Berde ve Şuşa şehirlerinde de askeri yürüyüşler gerçekleştirildi.

Mehter marşlarının da seslendirildiği yürüyüşe ilgi gösteren Bakülüler askerleri selamladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı askeri bando ekipleri, yürüyenlere çeşitli marşlarla eşlik etti.

Bakü'de harp okulu öğrencileri ve subaylar, Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla Bakü sokaklarında yürüyüş gerçekleştirdi.

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