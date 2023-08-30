Bakü

Hankendi ve civar bölgelerde yaşayan Ermenilere ulaştırılması için 40 ton un yüklenen ve Bakü'den hareket eden 2 tırın, dün akşam saatlerinde vardığı Rus güçlerin kontrol noktasından geçişine henüz olanak sağlanmadı.

Geceyi bölgede kurdukları çadırlarda geçiren Azerbaycan Kızılay yetkilileri, yardım için getirdikleri unun kalite sertifikasını Rus güçlerin yetkililerine teslim etti.

Öte yandan, Ermeni sosyal paylaşım sitelerinde Azerbaycan'ın gönderdiği yardımın Hankendi'ye geçişine müsaade edilmeyeceği yönünde bilgiler paylaşılıyor.

Azerbaycan, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin Ermenistan'a gidiş gelişlerde kullandıkları Laçın-Hankendi yoluna, sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla kaçak eşya taşınmasını gerekçe göstererek bir süredir kısıtlama uyguluyor.

Siviller için açık olan güzergahta ağır vasıtaların geçişine müsaade edilmiyor.

Yolun kapalı olmasını gerekçe göstererek Karabağ'daki Ermeni nüfusun "insani krizle yüz yüze kaldığını" iddia eden Ermenistan'ın gönderdiği tırlar, yaklaşık bir aydır sınırda bekletiliyor.

Egemen olduğu topraklara kendisiyle daha önceden konuşulmayan sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü yönetimi, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.