İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi ile Altınbaş Üniversitesi arasında otonom ve elektrikli araç geliştirme faaliyetlerine ilişkin sponsorluk protokolü imzalandı. Bu anlaşma neticesinde Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team’in projelerini gerçekleştirmesi için destek verecek. Bağcılar Belediyesi, geleceğe ilişkin büyük hedefleri ve hayalleri olan gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi, daha önce de ana sponsorluk desteği verdiği Altınbaş Üniversitesi Eva Team (Electric Vehicle of Altınbaş) ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan otonom ve elektrikli araç geliştirme faaliyetlerine ilişkin sponsorluk protokolünü imzaladı. Törende Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team’den temsilciler de hazır bulundu.

“Milli ve yerli hamleler geliştirmeye katkı sunmaya devam edeceğiz”

Anlaşmanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Özdemir, “Ülkemizin teknolojik yetkinliğini milli ve yerli hamlelerle geliştirmeye yerel ölçekte katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi. Teşekkürlerini ileten Erhan da öğrencilerin Bağcılar’ı başarılarla en güzel alanlarda temsil edeceğini söyledi.

Eva Team, şimdiye kadar katıldığı platformlarda büyük başarılar elde etmişti. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye üçüncüsü olan ekip, EVA 2 ve EVA Otonom isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araç geliştirmişti.

HABER: ERCAN AYDIN