Ankara
Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım." dedi.Kaynak: AA
Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım." dedi.Kaynak: AA
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