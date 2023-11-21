TBMM Dilekçe Komisyonuna 7 ayda 5 bin başvuru TBMM Dilekçe Komisyonuna 7 ayda 5 bin başvuru
Ankara

Bahçeli, 50+1 tartışmaları ile ilgili, "Dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Ancak Cumhur İttifakı olarak yeni sistemin doğasını zedelemeyecek onarımın uzlaşmayla yapılacağı inancındayım." dedi.

Kaynak: AA