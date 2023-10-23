Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde düzenlenen konser, öğrencilerin Cumhuriyetin serüvenine dair düzenlediği dekoratif gösteriyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, uzun Türk bayrağını sahneye taşıdı.

Etkinlikte konuşan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Ne mutlu ki bizim neslimiz Cumhuriyetimizin ilk asra ulaşmasının gururunu yaşıyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın." dedi.

Dağ, İsrail-Filistin çatışmasına da değinerek, "Yakın coğrafyamızda kirli ve elim bir savaş yaşanıyor. Binlerce masum çocuk ve yetişkin bu savaşta hayatını kaybediyor. Hepimizin ve tüm insanlığın başı sağ olsun. Bugün bir kez daha görüyoruz ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği o söz, hala geçerliliğini koruyor: 'Yurtta sulh, cihanda sulh." ifadesini kullandı.

Atatürk'ün yolunda yeni nesiller yetiştirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Dağ, "Biliyoruz ki bu aydınlık nesiller Cumhuriyetimizi ilelebet temsil edecek ve ileriye taşıyacaklar." şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhuriyet Gençleri 100. Yıl Konseri, Cem Kurtoğlu'nun orkestra eşliğinde anlatımıyla gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin kuruluş serüvenini anlatan türkülerin çalındığı konserde orkestraya Bahçeşehir Koleji'nde öğrenim gören öğrenciler koro halinde eşlik etti.

Ünlü sanatçılar Soner Arıca, Ümit Tokcan ve Erman Türkili de konuk sanatçı olarak konserde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren konser, seyircilerden büyük beğeni topladı.