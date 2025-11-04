ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

'Türkiye'nin aydınlık geleceği ve enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için 7/24, yaz kış demeden, ülkenin dört bir yanında alın teri döken, enerjimizin görünmez kahramanları olan tüm yol arkadaşlarıma emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolunda bu büyük özveriyi gösteren tüm çalışma arkadaşlarımın Enerji Çalışanları Haftası kutlu olsun.'

