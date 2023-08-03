Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye rekor üretim ve stokuna güveniyor Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye rekor üretim ve stokuna güveniyor
İstanbul

Ticaret Bakanı Bolat, "Küresel ihracattan aldığımız payı; 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttik." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.

AA