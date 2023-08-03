İstanbul
Ticaret Bakanı Bolat, "Küresel ihracattan aldığımız payı; 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttik." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.
AA
Ticaret Bakanı Bolat, "Küresel ihracattan aldığımız payı; 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttik." diye konuştu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.
AA
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