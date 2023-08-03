Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir.

Ticaret Bakanı Bolat, "Küresel ihracat tan aldığımız payı; 2022 yılında yüzde 1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 1,04 oranına yükselttik." diye konuştu.

Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye rekor üretim ve stokuna güveniyor

Avrupa zeytinyağında kriz yaşarken Türkiye rekor üretim ve stokuna güveniyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.