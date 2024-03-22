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"Bugün itibarıyla tescilli 21 coğrafi işaretimiz bulunurken, 4'ü ilan aşamasında 49 başvurumuzun işlemleri ise devam ediyor. Kültürümüzü ve değerlerimizi korumaya, tanıtmaya, ülkemizin marka değerini artıracak çalışmalara devam edeceğiz."

Kacır, başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle AB nezdindeki tescil sayısında belirgin artış yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

Türkiye'nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini aktaran Kacır, "Gaziantep topraklarında yetişen şifa kaynağı 'Araban sarımsağı', AB'de tescilli 21. coğrafi işaretli ürünümüz oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin yerel değerlerini korumaya, kayıt altına almaya ve dünya çapında tanıtmaya devam ediyoruz. Gaziantep topraklarında yetişen, şifa kaynağı “ Araban sarımsağı ” Avrupa Birliği’nde tescilli 21. coğrafi işaret li ürünümüz oldu.🇪🇺🧄 Başlattığımız Uluslararası Coğrafi İşaret… pic.twitter.com/cStnzmYxUW

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

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