Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kacır, fırlatma öncesinde Space X'in sosyal medya platformu X'teki canlı yayınında soruları yanıtladı.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna sayılı dakikalar kala bu anın çok gurur verici olduğunu dile getiren Kacır, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun, ülke tarihinde önemli bir dönüm noktası olmanın yanında, Türk genç ve çocukları için de ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kacır, Türkiye'nin, uzay teknolojisi konusunda çok deneyimli olduğuna dikkati çekerek, "Kendi uydularımızı geliştiriyoruz, üretiyoruz. İletişim ve telekomünikasyon uydularımızı da geliştiriyoruz. Aynı zamanda roketler de üretiyoruz." diye konuştu.

"Bilimsel çalışmaların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz"

Gezeravcı'nın uzayda 14 gün boyunca ne yapacağı hakkında bilgi veren Kacır, "İnsanlı uzay misyonu, uçuşu ise bizim için ilk. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 13 farklı bilimsel deney yapacak." dedi.

Bilim insanları tarafından hazırlanan deneylerin, dünyadaki bilimsel literatüre büyük katkıda bulunacağını belirten Kacır, "Bu deneylerin bir kısmı biyoloji ve genetikle ilgili, bazıları malzeme bilimiyle ilgili olacak. Bu araştırma ve deneylerin hepsi çok inovatif ve yenilikçi. Bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kacır, Türkiye'nin Milli Uzay Programı üzerinde çalıştığını anlattı. Ülke olarak gelecek 10 yıl için uzay teknolojilerinde oldukça iddialı hedefler koyulduğuna işaret eden Kacır, "Bu insanlı bir uzay misyonu ama insansız uzay misyonlarımız da olacak. Türk bilim insanları ve mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve üretilmiş uzay teknolojisiyle Ay'a ulaşmayı amaçlıyoruz. Sonrasında yörünge altı bir uçuş için bir Türk astronotu göndermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda birçok insanlı uçuşumuz olacak.Tüm ortaklarımıza da bu tarihi misyonda teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.