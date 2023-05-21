HATAY AA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla gerçekleştirilen Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadıklarını hatırlattı.

Devletin, bu felaketin yaralarını sarmak için bütün imkanlarını seferber ettiğini vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Bugün Defne Devlet Hastanemizi hizmete alıyoruz. Bildiğiniz gibi deprem felaketi sonrası yapımı devam eden 3 hastanemizi hızla faaliyete geçirmiştik. Biri Hassa'da 100 yataklı, bir diğeri Arsuz'da yine 100 yataklı, bir diğer hastanemiz Belen'de 30 yataklı olmak üzere hızla hizmete açtık. Ayrıca 1000 yataklı olan şehir hastanemizin planına da hızla başladığımızı biliyorsunuz. Şehir hastanemizi Gülderen bölgesinde 170 dönümlük arazi tahsis ederek planına hızla başlandı. Önümüzdeki 1,5, en geç 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamlandığında artık Hatay'dan bir başka ile hastanın sevk edilme durumu söz konusu olmayacak."

İskenderun Devlet Hastanesi 2 yılda tamamlanacak

Bakan Koca, aynı zamanda Antakya'da 400 yataklı 2 kattan oluşan, ana merkezi de 3 kattan oluşan 56 bin metrekare kapalı alana sahip Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin de inşaatının devam ettiğini söyledi.

Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi açıldığında bütün ekibi ve ekipmanıyla hizmet vereceğini bildiren Koca, İskenderun'da 200 yataklı devlet hastanesinin "çelik yapı" olarak inşasının sürdüğünü aktardı.

Koca, yine İskenderun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak kullanacakları 600 yataklı İskenderun Devlet Hastanesinin de ihalesinin yapıldığını ve inşaatına başlandığını, buranın da 2 yıl içerisinde biteceğini dile getirdi.

Gelecek hafta İskenderun'daki 200 yataklı hastaneyi de açmak istediklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Defne Devlet Hastanemiz bildiğiniz gibi 300 yataklı, 51 yoğun bakımı olan ve MR'ıyla, tomografisiyle bütün görüntüleme sistemleri olan bir hastanemiz. 300 yatağı da teknik altyapısıyla, hava ve oksijen altyapısıyla yoğun bakım yatağına dönüştürülebilir durumda. Yani Allah göstermesin bir felaket veya pandemi döneminde 300 yatağı da yoğun bakım yatağı olarak inşa edilmiş durumda. Hayırlı olsun, devletimiz de milletimiz de burada."