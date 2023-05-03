İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da Vefa Poyraz Anadolu Lisesi açılış törenine katıldı. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılıp, yeniden inşa edilen okulun açılış töreninde; Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı da hazır bulundu.

“Yerli Malı Haftası’nı TEKNOFEST ile kutluyoruz”

Öğrencilere seslenen Soylu, "Sevgili gençler, sevgili kardeşlerim. Şu anda Türkiye, Yerli Malı Haftası’nı elmayla, armutla, pamukla, üzümle, mandalinayla, kekle kutlamıyor. Yerli Malı Haftası’nı işte TEKNOFEST ile kutluyoruz. Bizim Siha'mız var, bizim sanayi gelişimimiz var, teknoloji gelişimimiz var. Yerli Malı Haftası’nı Türkiye, Gökbey helikopteriyle kutluyor, Skorsky'lerle, Gabar Dağı'nda terörden arındırdığı bulduğu petrolle kutluyor. Yerli Malı Haftası’nı kendi milli ve yerli yazılımlarımızla kutluyoruz. Yerli malı haftasını kendi ürettiğimiz İHA'ların, Siha'ların, uçakların altındaki kameralarımızla kutluyoruz. Yerli Malı haftamızı Allah'a şükürler olsun ki TCG Anadolu gemimizle, dünyanın en güzel uçak ve SİHA gemisiyle beraber kutluyoruz" diye konuştu.

“Eğitim, gelişmişlik, adalet eşit şekilde dağılmaktadır”

Gaziosmanpaşa'daki birçok okulun depreme yönelik yenilendiğini söyleyen Bakan Soylu, “Bu okul, daha önce de açıldı. Çok doğaldır ki insanların ömrü, gibi bir ömrü vardır. Buradaki veliler, aileler birçok kez onlarla da konuştuk. Biz, ‘okulumuzun çocuklarımızın daha güvenli bir yerde okumasını temin etmek için yenilenmesini istiyoruz' dediler. Bugün Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, Valiliğimizle hep birlikte burada bu okul yenilendi. Buradaki birçok okul, depreme yönelik yenilendi. Gençlerimizi, çocuklarımızı hem güvenli yuvalarda hem de yeni okullarda buluşturuyoruz. Burada siz buluşurken Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızla buluşuyor. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye'de ilk kez ülkemizin her tarafında eğitim, gelişmişlik, adalet eşit şekilde dağılmaktadır” şeklinde konuştu.

“Hayırlı, uğurlu olsun”

Belediye Başkanı Usta ise yaptığı konuşmada, “Gaziosmanpaşa’da okullar yenileniyor, güçlendiriliyor ve yeni okullar yapılıyor. Her yıl yeni okulları ilçemize kazandırmak ve güçlü okullarla dirençli şehirler inşa ederek, okullarımızı sağlam bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu okul da yepyeni sağlam bir okul olarak hizmete giriyor. İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, TOKİ’ye ve bu okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

HABER: BURHAN AKDAĞ