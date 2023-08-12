Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Tekin , paylaşımında öğretmenlerin taleplerini pastaların üzerine yazarak bildirdiği görsellere de yer verdi.

TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

TCDD'nin 170'inci yardım treni deprem bölgesine gitmek için yola çıktı

Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkinci il içi/iller arası, mazeret hepsini tek bir takvimle bütün boş normları açarak yapacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen lerin ikinci il içi, iller arası ve mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerinin tek bir takvimle bütün boş normlar açılarak yapılacağını bildirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.