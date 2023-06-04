Ankara

Bakanlıktaki devir teslim töreni bürokratlar, Bakanlık çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yumaklı, törende yaptığı konuşmada, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı 14 aylık süreçte Kirişci ile birçok proje başlattıklarına işaret ederek, "Bundan sonra bize düşen Sayın Bakan'ımızla birlikte başlatılmış olan projeleri tamamlamak ve yenilerini eklemektir." dedi.

Küresel iklim değişikliğinden salgın hastalıklara, savaşlardan çatışmalara kadar içinde bulunulan dönemin "yeni normal" olarak adlandırıldığına dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de bu döneme tarım ve orman perspektifinden baktığımızda hem tarımsal üretimde hem de girdilerin tedarikinde ezberlerin bozulduğunu gördük ve yaşadık. Orman ve su varlığımızın korunması ile ilgili farklı ve yeni çalışmaların yapılmasının zorunlu olduğunu da gördük. Bu, yapısal bir dönüşüm için kaçınılmaz süreci getirdi. Bizler bu yapısal dönüşümü üretime gönül vermiş çiftçilerimizle tamamlayacağız. Yol haritamız bellidir. Önümüzdeki dönemde üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz."

Yumaklı, tarımsal girdi tedarikinde özellikle dışa bağımlı olunan alanlarda çalışmalar yapacaklarının altını çizerek, yerlileştirme ve millileştirme adına adımlarına öncelik vereceklerini ve hızlandıracaklarını söyledi.

"Türkiye Yüzyılı ile tarımda üretimin ve üreticinin yüzyılının başladığının altını çizmek istiyorum." diyen Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda arz güvenliğinin sağlanmasını temel alıyoruz. Yeni dönemde gıda üretim sistemlerinin sürdürülebilir risklere karşı dayanıklı ve güçlü bir yapıya kavuşması için her türlü tedbiri alırken tüketicinin de güvenilir gıdaya makul fiyatlarla erişebilmesi konusuna yoğunlaşacağız. Bu nedenle önümüzdeki dönemde halihazırda mevcut tarım politikamızı, üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması prensibi çerçevesinde şekillendireceğiz. Tarladan sofraya tüm süreçler bizim odak noktamızı oluşturacak. Yeni dönemde elbette ki göz ardı etmememiz gereken başka bir husus da verimlilik ve kalite olacak. Tarımı milli güvenliğin bir parçası olarak değerlendirdik. Vizyonumuzu ve politikalarımızı da bu bilinçle oluşturuyoruz."

"Bu millete hizmet etmek, bir insana bahşedilebilecek en büyük bahtiyarlıktır"

Vahit Kirişci de bugün görevde 15 ayı geride bıraktığını belirterek, o gün "Makamlar, oturduktan sonra tekrar sahibine iade edilecek yerlerdir. Oturan her insan bir gün kalkacaktır. Gururdan, kibirden Rabb'imize sığınırız. Biz hizmet için bu yoldayız." dediğini söyledi.

AK Parti'nin 21 yıllık hizmet serüveninde hep zorlukları aşmak ve çözüm üretmenin bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, son 15 ayda Kovid-19 salgınının etkisinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, 6 Şubat'taki depremlerin ve ardından sel felaketlerinin yaşandığına işaret etti.

Kirişci, tarımın stratejik ve vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak, tarım ve gıdada bulunurluğun sağlanmasının önemine değindi.

AK Parti hükümetleri döneminde birbirinden kıymetli 15 kanun çıkardıklarının altını çizen Kirişci, bunlardan birkaçının tarım, lisanslı depoculuk, ıslahçı hakları ve üretici birliklerine ilişkin olduğunu dile getirdi.

"Bu millete ve ülkeye hizmet etmek bir insana, bir Müslüman'a ve ülkenin evladına bahşedilebilecek en büyük bahtiyarlıktır." diyen Kirişci, 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili olarak bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Yumaklı ile hukuklarının Bakanlık döneminin öncesine dayandığını belirten Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

"GÜBRETAŞ'ta kendileri genel müdür, biz de yönetim kurulu üyesiydik. O zamandan beri tanıdığım, güvendiğim ve beğendiğim bir kardeşim. Burada da başarılı olacağına yürekten inanıyorum çünkü ciddi bir mesafe katedildi. Zihinsel olarak da bundan sonraki sürece kendini hazırlamış yetkin bir ekip halihazırda var. Allah'ın izniyle, bundan sonraki süreçte eksik işlerimizi tamamlayarak 29 Ekim 2023 itibarıyla yeni bir yüzyıla başlayacağız. Bu yüzyıla bizi adım adım taşıyacak olan kabinenin yeni üyelerinin tamamının inşallah muvaffak olacaklarına ve bizi hızla muasır medeniyetin çok üzerine çıkaracak bir süreci kabine üyeleri olarak yaşatacaklarına, tarım ve orman kanadında da Bakan'ımızın bu hizmetleri noksansız yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Her türlü kötü insanların şerrinden Rabb'im ülkemizi, milletimizi ve Bakanlığımızı muhafaza eylesin. Kendisine de başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Yumaklı ve Kirişci, birbirlerine çiçek ve hediye takdim etti.

AA