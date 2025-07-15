Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 15 Temmuz'da şehit olan vatandaşların kabirlerine karanfil bırakan Yerlikaya ve Göktaş, şehit aileleri ile sohbet etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, Polis Şehitliği'ne geçildi.

Alanda, şehitler için dualar edildi. Şehit yakınlarıyla görüşen Yerlikaya ve Göktaş, şehit polislerin kabrine karanfil bıraktı.

Yerlikaya ve Göktaş'ın yanı sıra Bakan yardımcıları, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri ve askeri yetkililerin de yer aldığı anma törenine, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler de katıldı.