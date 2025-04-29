Konferansa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj göndererek destek verdi. Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımcılara hitaben hazırladığı mesaj, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmət Hacıyev tarafından okundu.

Aliyev mesajında, Küresel Güney ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sivil toplum kuruluşlarının küresel adaletin ve kalkınmanın sağlanmasında kilit bir rol üstlendiğini ifade etti. Ayrıca, mevcut uluslararası sistemde gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarının daha güçlü bir şekilde savunulması gerektiğine dikkat çekti.

Konferansa katılanlar arasında Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Tarık Sulo Cevizci de yer aldı. Dr. Cevizci, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkmen toplumunun uluslararası platformlarda görünürlüğünün artması açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Küresel Güney STK Platformu, gelişmekte olan ülkeler arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, ortak sorunlara çözüm aramayı ve uluslararası alanda ortak bir ses oluşturmayı hedefliyor.