Haber: Damla Oya Erman

Baldur's Gate 3'ün başarısı kolayca görülebilir. Karakter derinliği, karmaşık hikayesi ve oyun içinde yapılabilen sayısız aktivite dikkat çekici. Ancak, oyunla daha fazla vakit geçirdikçe, masaüstü D&D sisteminin sınırlarının oyun deneyimine sürtünme yarattığını fark ediyorum.

Mekanik zorlukları sadece Baldur's Gate 3'e veya Larian Studios'a atmak zor. Gerçek sorun, Dungeons & Dragons temelidir. Baldur's Gate 3, tüm mekanik sistemlerini masaüstü oyunundan alıyor ve bu oyunun oynamak için zor olduğu bir gerçek. Bu mekanik sorunlar, Larian'ın başarılı uyarlamanın arkasındaki temel zorlukları yansıtıyor.

Oyun, D&D dünyasının unutulmuş krallıklarından biri olan Baldur's Gate'in derinliklerinde geçiyor. Bu büyük evrende elfler, cüceler, büyücüler ve daha birçok fantastik varlık yer alıyor. Oyunun temelini atan D&D evreni, Larian'ın oyununu büyük ölçüde etkiliyor ve bu, oyunun başarısının temelini oluşturan bir faktör.

Ancak, oyunun D&D mekaniklerini sıkı bir video oyunu deneyimine adapte etmek zorlayıcı olabilir. Savaş karşılaşmaları özellikle sıkıcı ve zorlayıcı olabilir. Oyuncular, zar atışlarına dayalı bir sistemin kısıtlamalarıyla mücadele etmek zorunda kalırlar. Oyunun Dungeon Master'ı, oyuncuların zar atışlarının sonuçlarına teslim olmasını bekler ve bu da bazen beklenmedik ve hatta haksız sonuçlara yol açabilir.

Oyunun hikayesi ve karakter etkileşimleri ise D&D'nin ne kadar çekici olabileceğini gösteriyor. Oyuncular, hikayede önemli kararlar alırken düşünmeye ve etkileşime geçmeye teşvik edilir. Ancak mekanik sıkıntılar, oyunun bu yönünü gölgeleyebilir.

Baldur's Gate 3'ün geniş dünyası ve detaylı hikayesi etkileyici olsa da, D&D'nin zor ve kısıtlayıcı mekaniklerinin oyun deneyimini baltaladığı söylenebilir. Sonuç olarak, Baldur's Gate 3, başarılarıyla beraber bazı temel sorunları da barındıran karmaşık bir deneyim sunuyor.

Oyun, 3 Ağustos'ta Windows PC için piyasaya sürüldü ve 6 Eylül'de PlayStation 5 için çıkacak.