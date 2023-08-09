Haber: Damla Oya Erman

Masaüstü deneyimini dijital platformda en iyi şekilde yeniden yaratma amacıyla oyunculara çeşitli araçlar sunar ve onları kuralları esnetmeye, dövüşleri atlatmaya, bulmacaları çözmeye ve konuşmaları en yaratıcı şekillerde yönlendirmeye teşvik eder.

Ancak, bu tür mekanik olarak açık uçlu bir oyunu ilk kez oynuyorsanız veya modern masaüstü oyunlarının "her şey mümkün" ruhuna aşina değilseniz, size sunulan seçenekler açık olmayabilir. Özellikle savaş anlarında bu durum daha belirgin hale gelebilir. Bu nedenle size şu tavsiyeyi veriyorum: Oyun koluyla en az bir kez oynamayı deneyin.

Bu önerinin mantığı oldukça basittir: Baldur's Gate 3 karmaşıktır, sürekli olarak birçok düğme ve menü ile karşılaşırsınız ve sürekli olarak size bilgi yüklenir. Bu mekanikleri kavradığınızda, oyunu daha iyi anlarsınız ve detaylı düzenlemeler yapmak, planlar oluşturmak için bu düzeyde kontrolün tadını çıkarırsınız.

Ancak başlangıçta, deneyimli bir oyuncunun oyunu nasıl yönettiğini izlemek ve yapabileceğiniz her şeyi öğrenmek için oyunu izlemek gerekebilir (bu da kötü bir fikir değil).

Oyun koluyla oynamak, bu deneyimi hafifletmek için harika bir yoldur. Larian Studios'un geliştiricileri, karmaşık oyunlarını oyun koluyla oynanabilir hale getirme konusunda harika bir iş başardılar.

Oyun kolu arayüzü, fare ve klavye düzenine göre daha açıklayıcı bir şekilde anlık seçeneklerinizi sunar. Karakterinizin yapabileceği birçok eylem, genellikle radyal menüler içinde sunulur. Bu, her an ne kadar çok şey yapabileceğinizi net bir şekilde hatırlatan harika bir özet ve daha fazla deney yapma cesareti verir.

Elbette, oyun kolu deneyimi her ne kadar harika olursa olsun, her zaman mükemmel olmayabilir. Bir şeyler çevirirken bazı detaylar kaybolabilir; örneğin dünyadaki neredeyse herhangi bir nesnenin üzerine gelerek (X düğmesi ile) etkileşim menüsünü açabileceğinizi ve bir kitabı kaldırmadan okuyabileceğinizi unutmak kolaydır.

Ancak bu ilke basittir ve yaşamın birçok alanında geçerlidir: Bir şeye taze gözlerle (veya kontrollerle) bakmak, sıkışmışlık hissinden kurtulmanın veya mümkün olanı hatırlamanın harika bir yoludur.

Ayrıca, bu deneyimden sonra her zaman fare ve klavye kontrollerine geri dönebilirsiniz. Sadece bir kez denemenizi ve size neleri başarabileceğinizi görmeyi tavsiye ediyorum.