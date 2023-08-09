Haber: Damla Oya Erman

Zachary Kirkhorn, Tesla'da 13 yıl çalıştı ve dört yılı finans müdürü olarak geçti.

Kirkhorn'un serveti, Tesla'nın hisse fiyatındaki keskin artışla bağlantılı olarak 2023'te arttı. Tesla'nın finans müdürü şirketten büyük bir servetle ayrılıyor.

"Master of Coin" lakaplı Zachary Kirkhorn, Elon Musk'ın otomobil üreticisindeki 13 yıllık süresini Salı günü bitirdi ve bu yılın dördünü CFO olarak geçirdi.

Bloomberg verilerine göre Kirkhorn, büyük ölçüde Tesla hisselerinin ve opsiyonlarının değerinden dolayı 590 milyon dolarlık net servetle yola çıkıyor.

Kirkhorn, Tesla'nın hisselerinin %1'inden daha azına sahip olmasına rağmen, şirketin en son vekalet dosyasına göre yine de eve dolu ceplerle gitti.

Yalnızca 2022'de Kirkhorn, yaklaşık 16,3 milyon dolarlık hisse senedi ödülü kazanırken, yaklaşık 1,3 milyon dolarlık opsiyonla ödüllendirildi. Bu, 2022'deki 300.000 dolarlık temel maaşın üstünde.

Tesla hisseleri, bir dizi agresif fiyat indirimi ve yapay zeka destekli teknoloji patlaması sayesinde bu yıl fırladı.

Markets Insider verilerine göre, şirketin hisseleri yılbaşından bu yana %100'den fazla arttı ve piyasa değerini yaklaşık 800 milyar dolara çıkardı. Son aylarda otomobil üreticisinin hisselerini yükselten, GM ve Ford ile rakip şirketlerin Tesla'nın şarj ağını kullanmasına izin vererek dikkat çeken bir anlaşma yapmış oldu.

Kirkhorn, şirketin artan hisse senedi fiyatından yararlanan tek Tesla yöneticisi değil. CEO Musk, servetinin 229 milyar dolara çıktığını ve onu dünyanın en zengin adamı yaptığını gördü. Teknoloji gurusu tüm Tesla hisselerinin yaklaşık %13'üne sahip, dolayısıyla kişisel serveti doğrudan şirketin değerine bağlı.

Kirkhorn'un bir sonraki kariyer adımının ne olacağı belli değil. Tesla'da yüksek itibara sahip olan CEO olarak Musk'ın yerine geçeceği söylendi.

Tesla'nın baş muhasebe sorumlusu Vaibhav Taneja, ayrılmasının ardından Kirkhorn'un rolüne adım atacak.