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Ekipler, hasar gören alanın boyutunun ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmasını sürdürüyor.

102 personel, 10 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangın ı havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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