Baltimore Belediyesi, Baltimore İl Belediye Meclisi, Baltimore Şehir Konseyi ve Baltimore Denetçi Ofisi, Amerika Zekat Vakfı’nı (ZFA) topluma sağladığı olağanüstü hizmetlerden dolayı onurlandırdı.

Maryland’in en büyük şehri, ZFA’nın yerel toplum üzerindeki olumlu etkisini tanımak amacıyla, üç eyalet kurumu aracılığıyla özel takdir belgeleri sundu. Bu onurlar, Zakat Foundation of America ve Vakfın Başkanı Halil Demir’in liderliğinde yürütülen insani çalışmaların önemini bir kez daha vurguladı.

Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott tarafından verilen Takdirname Sertifikasında ZFA’nın Baltimore’daki ailelere sunduğu destekleri öne çıkardı. Belediye Başkanı Scott, sertifikada şu sözlere yer verdi:

"Baltimore vatandaşları adına, Zakat Foundation of America ile yaptığınız çeşitli insani çabaların takdiri olarak Halil Demir’e bu sertifikayı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Çabalarınız sayesinde Baltimore’daki aileler şefkat, ücretsiz yiyecek, temel ihtiyaç malzemeleri ve okula dönüş malzemeleri aldı. Baltimore halkı adına, topluma yaptığınız hizmet için sizi takdir ediyor ve sürekli başarı ve ölçülemez etki için en iyi dileklerimi iletiyorum!"

Baltimore’a yardımlar devam edecek!

Baltimore'da ZFA, yetersiz hizmet alan topluluklara yiyecek ve temel ihtiyaç malzemeleri dağıtmak, eğitim girişimlerini desteklemek ve çocukların başarılı olmak için ihtiyaç duydukları kaynaklara sahip olmalarını sağlamak için okul açılışı kampanyaları gibi etkinlikler düzenlemek de dahil olmak üzere çeşitli insani yardım çabalarında aktif olarak yer almıştır. ZFA'nın Baltimore'daki çalışmaları, acil ihtiyaçları ele alarak ve şefkat ve hizmet yoluyla uzun vadeli gelişimi teşvik ederek toplulukları güçlendirme yönündeki daha geniş misyonunun bir parçasıdır.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerden biri, Baltimore County tarafından büyük bir takdirle karşılandı. ZFA’ya, İlçe Yöneticisi John A. Olszewski, Jr. tarafından imzalanan bir Yönetici Takdiri sunuldu. Takdir belgesinde şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimi ve toplum refahını özverili kamu hizmetiyle desteklemeye yönelik olağanüstü bağlılığı takdir etmek için. Baltimore County'deki kuruluşun Okul Dönüşü Sırt Çantası ve Malzeme Kampanyası, yaklaşan akademik yıla hazırlanırken ihtiyaç sahibi öğrenciler için muazzam bir etki yarattı. Tüm sakinleri adına, Baltimore County, tüm topluluğunuz adına gösterdiğiniz çabalar için sizi onurlandırmaktan ve teşekkür etmekten gurur duyuyor. Bu, iki bin yirmi dört yılının yirmi dördüncü Ağustos günü benim ve Baltimore County'nin Büyük Mührü altında verilmiştir."

Baltimore Şehri’nin liderleri tarafından sunulan bu takdir belgeleri, Zakat Foundation of America’nın yalnızca yerel ölçekte değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de tanınan insani yardım çalışmalarıyla öne çıktığını bir kez daha gösteriyor.

23 yıllık Vakıf!

Zakat Vakfı (Zakat Foundation of America), 2001 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, İslam'ın temel ilkelerinden biri olan zekat (ihtiyaç sahiplerine yardım) kavramını esas alarak insani yardım projeleri yürütmektedir. Merkezi Illinois eyaletinde bulunan vakıf, dünya genelinde çok sayıda ülkede faaliyet göstermektedir.

Amacı ve Misyonu



Zakat Vakfı, yoksullukla mücadele etmek, toplumların refahını artırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla çalışır. Vakıf, yardımlarını din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirmekte ve insani değerleri ön planda tutmaktadır.

Faaliyet Alanları

• Acil Yardım:

• Doğal afet, savaş ve kriz bölgelerine hızlı bir şekilde yardım ulaştırır.

• Gıda, su, sağlık malzemeleri ve barınak gibi temel ihtiyaçları sağlar.

• Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri:

• Eğitim, sağlık hizmetleri ve meslek edindirme programları düzenler.

• Su kuyuları açma ve tarımsal destek gibi projelerle yoksul toplulukları destekler.

• Kurban ve Ramazan Kampanyaları:

• İhtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımı yapar.

• Ramazan ayında gıda yardımları ve iftar organizasyonları düzenler.

• Yetim Sponsorluğu:

• Yetim çocuklara eğitim, barınma ve sağlık hizmetleri sağlar.

• Sponsor programlarıyla bireysel bağışçıları yetimlerle buluşturur.

• Eğitim ve Toplum Hizmetleri:

• Maddi durumu yetersiz öğrencilere burs sağlar.

• Göçmen topluluklara yönelik kültürel entegrasyon ve destek programları yürütür.

Uluslararası Etki

Zakat Vakfı, çok fazla ülkede insani yardım projeleri gerçekleştirmiştir. Türkiye, Filistin, Bangladeş, Somali, Pakistan gibi ülkelerde aktif çalışmalara sahiptir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri içinde de evsizlere yardım, gıda bankaları ve göçmen destek programları gibi faaliyetler sürdürmektedir.

Amerika Zakat Vakfı’ndan Gazze’ye 1 Milyon Öğünlük Yemek Hedefi!

Amerika Birleşik Devletleri’nin en büyük Müslüman yardım organizasyonlarından biri olan Amerika Zakat Vakfı (Zakat Foundation of America), Gazze’de 1 milyon öğünlük yemek dağıtma hedefini sürdürüyor.

Chicago merkezli vakfın başkanı, Şanlıurfalı Halil Demir, Gazze’deki açlık çekenlere yardım eli uzatmak için sahada aktif olarak çalıştıklarını belirtti. Demir, “Gazze'deki açlığı olabildiğince azaltmak için 1 milyon öğün yemek sağlamayı amaçlıyoruz. Bu, özellikle de bölgeye yardım girişine getirilen kısıtlamalar göz önüne alındığında, hiç de kolay bir iş değil. Gazze'den vazgeçmeyin. Filistin'den vazgeçmeyin. Dünya Gazze'de olup bitenlere bakarken, Filistinlilerin süresiz desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlamak önemlidir. Her katkı Gazze'nin rehabilitasyonu için önemlidir.” ifadelerini kullandı.