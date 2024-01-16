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Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Aytaç Kara, Selim Dilli (Dk. 46 Gökhan Gül), Emirhan Yiğit (Dk. 46 Fall), Hajradinovic, Gomis, Da Costa

90+2. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, sol kanattan Ben Ouanes altıpas önüne ortasını yaptı. Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda top, kaleci Akın'da kaldı.

40. dakikada Bandırmaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Foor'un pasıyla Kasımpaşa savunmasının arkasına sarkan Metehan, kaleciyi de geçip meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

31. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Bandırmaspor kalecisi Akın'ın hatalı pasında topu kapan Da Costa, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan şutunda, kaleci Akın meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

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