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Paris'te "Aşı Egemenliği ve İnovasyonu" başlıklı forum başladı

Paris'te "Aşı Egemenliği ve İnovasyonu" başlıklı forum başladı

Yetkililer, Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplarda, toprak kayması dolayısıyla 2'si bölge sakini 10 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Dhaka Tribune gazetesinin haberine göre, ülkenin bazı bölgelerinde etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle Cox's Bazar'da iki yerde toprak kayması meydana geldi.

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