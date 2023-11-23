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Banu Parlak , sosyal medya hesabından silahlı video paylaşması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirilmişti.

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Parlak, daha sonra polislerce adliye ye götürüldü.

İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Bursa'daki Narkogüç-37 Operasyonu'nda 156 şüpheli yakalandı

Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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