Haber: Mert Osman Erman

Son birkaç haftadır hızla popülerlik kazanan "Baberheimer" çılgınlığı, sinema gişesinde yıllardır görülmeyen bir ilgiyle karşılandı. BoxOffice Pro adlı gişe performansını takip eden bir yayın, bu hafta sinemada 200 milyon doların üzerinde bir hafta sonu hasılatı tahmin ediyor.

Bu, ilginin endüstrinin dengesini altüst ettiği ve yazarlar ile aktörlerin grev yaptığı bir dönemdeki en büyük tiyatro haftalarından biri oldu ve bu Hollywood için büyük bir zafer. Üretim durgunlaştığından, bir süre için son büyük gişe haftası olabilir.

Bu iki film yıllardır Hollywood'un görmediği bir şeyi yapabilir.

Milli Sinema Sahipleri Derneği başkanı Michael O'Leary, "Bu iki film için gördüğümüz beklenti eşi benzeri görülmemiş bir durum, insanlar sinemaya gitmekten ve bu heyecan verici kültürel etkinliğin bir parçası olmaktan çok memnunlar." dedi. "Ancak sadece ilk üç gün boyunca yapılan gişe değil. Bu filmler haftalar boyunca hayranları çekecek."

Belirtmek gerekirse, hem Warner Bros Pictures'ın Mattel filmi hem de Universal'ın Christopher Nolan biyografik epik filmi kendi haklarında iyi bir performans sergilemek üzere planlanıyordu. İki filmin etrafında uzun zamandır yüksek ilgi var. Ancak bir araya getirildiğinde, tiyatro endüstrisine daha da güçlü bir darbe vurması bekleniyor. İnternet şakaları, etkinliği hızlandırıyor.

BoxOffice Pro'nun baş analisti Shawn Robbins, "Bu, şimdiye kadar gözlemlediğim en vahşi ve en öngörülemeyen durumların biri" dedi. "Barbie" ve "Oppenheimer" her biri kendi başlarına muhtemel başarıya doğru ilerliyordu, ancak sosyal medya ruhunu yakalamak, fenomeni 2019'dan bu yana yaşanmış en büyük sinema haftalarından biri haline getirdi gibi görünüyor. Sinemalara düzenli olarak gitmeyenler bile "Baberheimer"ın farkında. Bu tür tanıtımı kolayca satın alamazsınız, mümkünse hiç alamazsınız."

"Baberheimer" espirisi bir süredir mevcuttu ve iki filmin aynı günde yayınlanacağı duyurulduğunda başlamıştı. İki film arasında tür ve tarz bakımından daha farklı olamayacağı düşünüldü. "Barbie", ikonik oyuncak bebeğin imza pembe ve canlı renklerle süslendiği neşeli bir komedi filmi. "Oppenheimer", savaş ve insanlığın potansiyel yok olması etrafında karanlık görüntülere sahip ciddi, üç saatlik bir drama.

Ancak, dedikleri gibi, zıtlıklar birbirini çekebilir. Tom Cruise, geçen ay sosyal medyada her iki filmi de izlediğini belirten bir mesaj paylaşarak fenomenin hayata geçmesine yardımcı oldu. Ve bu eğilim sürekli olarak büyümeye devam ediyor. TikTok gibi sosyal medya platformlarında binlerce gönderi, şimdi ülkenin her yerine ve ana akıma ulaşan bir dalga oluşturuyor.

Filmlerin büyük çekimine ironik olarak: genellikle stüdyoların bir hafta sonunda başka bir büyük gişe filmi yayınlamaktan kaçınmayı tercih etmeleridir. Böylece filmler birbirinin üstüne düşmez.

"Yaygın inanış olanHollywood'da, iki büyük gişe filmini aynı hafta sonunda yayınlayamazsınız, belki de insanların düşündüğü kadar doğru değil" dedi O'Leary. "Bu hafta sonu, sinemaseverlerin harika filmleri sevdiğini ve onları destekleyeceğini gösteriyor - hatta birçok durumda aynı gün."