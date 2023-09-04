Haber: Mert Osman Erman

Bu, Super Mario Bros Filmi tarafından elde edilen 1.36 milyar doları (1.1 milyar sterlin) geçmiştir.

Barbie, ayrıca ABD yaz gişesinin pandemiden bu yana ilk kez 4 milyar dolarlık (3.2 milyar sterlin) sınırı aştığı bir döneme yardımcı oldu.

Analizciler, sinemaların bu kilometre taşına ulaşmasını beklemiyorlardı, ancak Temmuz ayında aynı gün vizyona giren Barbenheimer - Barbie ve Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı - toplamı geçmiş, geçen yılki 3.4 milyar dolarlık (2.7 milyar sterlin) hasarı aşmıştır.

Dune: Bölüm II gibi filmlerin kaybı, sinema programının geri kalanı için daha az açık hit olasılığı taşımasına neden oldu.

Endüstri uzmanları ayrıca Super Mario Bros Filmi'nin 2023'ün en büyük filmi olacağını tahmin ettiler. Ancak Greta Gerwig'in yönettiği Barbie, bu konuda da yanıldıklarını kanıtladı.

2023'ün şimdiye kadar en büyük filmleri

Barbie - 1.38 milyar dolar

Super Mario Bros Filmi - 1.36 milyar dolar

Oppenheimer - 853 milyon dolar

Galaksinin Koruyucuları Vol 3 - 846 milyon dolar

Hızlı ve Öfkeli X - 705 milyon dolar

Kaynak: BoxOfficeMojo.com

Denzel Washington'ın başrolünde olduğu The Equalizer 3, bu hafta sonu Kuzey Amerika gişelerinde ilk üç günde 34.5 milyon dolar (27.3 milyon sterlin) kazandıran başka bir yaz hiti olduğunu kanıtladı.

Ancak Hollywood'da, Dune: Bölüm II, Kraven the Hunter ve Ghostbusters: Afterlife devam filmleri de dahil olmak üzere filmlerin, süregelen Hollywood grevi nedeniyle aktörlerin stüdyo filmlerini tanıtmasını engellediği 2024'e vizyon tarihlerini taşıdığı endişeler bulunmaktadır.