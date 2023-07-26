Haber:Damla Oya Erman

Barbie'nin sevgilisi Ken tarafından özgün bir dokunuşla süslenen pembe malikanenin Airbnb listesine göre, "gerçek boyutlu oyuncak pembe malikane", Kaliforniya'daki plajın üzerinde konumlanıyor ve "panoramik manzaralara" sahip.

Ken tarafından yazılmış gibi görünen liste açıklamasında, "Kendom'a hoş geldiniz! Barbie şu sıralar yokken, bu yaz onun Malibu Rüya Evi'nin anahtarlarını bana teslim etti ve benim odam bir geceliğine sizin olabilir." deniliyor.

Evin tadilatının yapıldığı ve simgesel Malibu Rüya Evi'ne "Kenergy" getirmek için bazı dokunuşların eklendiği belirtiliyor.

Malibu plajına bakan evin içinde ise kovboy kıyafetleri, açık hava diskosu pisti, sonsuzluk havuzu ve zengin dolu bir gardırop bulunuyor.

Seçilen konuklar ayrıca, Ken tarzında sarı ve pembe renkli İmpala patenlerini ve sörf tahtasını eve götürebilecekler.

Rüya Evi, Warner Bros'un yeni "Barbie" filminin tanıtım çalışmalarının bir parçası. Airbnb, "BARBIE" filmi vizyona girdiğinde kızların güçlenmesini onurlandırmak adına Save the Children'a bir kez bağış yaptı.

Greta Gerwig'in yönettiği filmde, Barbie ve Ken karakterleri, Margot Robbie ve Ryan Gosling tarafından canlandırılıyor, Barbie Dünyası'ndan ayrılarak "gerçek dünyayı" keşfe çıkıyorlar.

Filmin arka planının yaratılması için o kadar çok pembe boya kullanıldı ki, yapımcı tasarımcı Sarah Greenwood, Architectural Digest ile yaptığı röportajda "Dünya pembe boyaya doydu." şeklinde açıklamalarda bulundu.