Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Celta Vigo ise 20 puanla düşme hattının hemen üzerinde, 17. sırada kaldı.

Bu sonuçla puanını 54'e çıkaran Barcelona, üçüncülükteki yerini korudu.

Chelsea ile Manchester City berabere kaldı

Chelsea ile Manchester City berabere kaldı

Ev sahibi ekip, hücumdaki en önemli ismi Iago Aspas'ın 47. dakikada gelen golüyle skorda eşitliği sağladı.

Barcelona , 45. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle, iyi bir mücadele ortaya koyduğu karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.