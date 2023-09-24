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Ligde yenilgisi olmayan Barcelona, maç fazlasıyla 16 puanla liderliğe yükseldi.

Katalan takımının gollerini Robert Lewandoski (Dk. 81 ve 85) ile Joao Cancelo (Dk. 89) attı.

Barcelona sekiz dakikada içinde üç gol bularak galibiyete ulaştı.

Konuk takım Celta Vigo, 19. dakikada Jorgen Larsen, 76. dakikada Anastasios Douvikas'ın golleriyle 2-0 öne geçse de bu avantajını koruyamadı.

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