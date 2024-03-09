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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza da yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adalet Bakanı Tunç: (İzmir'deki taksi cinayetiyle ilgi mahkeme kararı) Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu

Adalet Bakanı Tunç: (İzmir'deki taksi cinayetiyle ilgi mahkeme kararı) Süratle sonuçlanan bir yargı işleyişi oldu

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

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