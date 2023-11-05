2. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Ali Sowe, rakiplerinden kurtulup şutunu attı ve topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Piatek, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti ve fileleri havalandırdı: 1-1.

20. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Ali Sowe'dan aldığı pasla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Pedrinho'nun yerden sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 1-2.

22. dakikada Başakşehir beraberlik golünü yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in altıpas önüne çıkardığı topa Aleksic sert vurdu, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada konuk ekip etkili geldi. Hızlı gelişen Başkent ekibini atağında Ali Sowe, ceza sahasında topla buluştu, Sowe'un sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Volkan Babacan'ın da müdahale ettiği top yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Boşta kalan topa Dubois kayarak müdahale etti, ardından Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol etti.

27. dakikada Başakşehir maçta eşitliği sağladı. Serdar'ın sağ kanattan yaptığı ortada savunma topu uzaklaştırdı, ceza sahası dışında Dubois vurdu, meşin yuvarlağı altıpas önünde Aleksic kontrol etti. Bu oyuncunun şutunda savunmadan dönen topu Piatek düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 2-2.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Ankaragücü 3. golünü buldu. RAMS Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, Mahmut Tekdemir'e çarpan top yükseklik kazandı ve ağlara gitti: 2-3.

75. dakikada maça bir kez daha denge geldi. Dubois'in sağ kanattan arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Figueiredo kafayı vurdu, kaleci Bahadır'ın da müdahale ettiği top filelerle buluştu: 3-3.

Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.