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90+1. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerden gelen topu Opoku kafa ile ağlara yolladı.

90. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün altıpas önüne kestiği ortada Emirhan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan topu kaleci Leite kornere gönderdi.

67. dakikada gelişen Başakşehir atağında Davidson'un sağ kanattan altıpas önüne yaptığı ortada Piatek kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Leite son anda ayağıyla kornere çeldi.

26. dakikada Antalyaspor öne geçme şansını kullanamadı. Başakşehir ceza sahasına giren Saric'in sol çaprazdan şutunda Hamza'nın kafasına çarpan top üst direkten geri döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Streek'in gelişine vuruşunda bu kez top yan direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde arka direkte Piatek kafayı vurdu, top yan direkten döndü ve arka direğe açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa yakın mesafeden Davidson vurdu, top bir kez daha direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

5. dakikada Başakşehir 'in Deniz Türüç ile sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Hamza'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

Fahrudin Ömerovic: İki defa öne geçtik ancak skoru koruyamadık

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