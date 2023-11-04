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Turuncu-lacivertli ekipte, bu sezon ligde 3 sarı kart gören Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor. Deniz, Ankaragücü karşılaşmasında da sarı kart görmesi halinde İstanbul ekibinin ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

İstanbul ekibinde sakatlıkları süren kaleci Muhammed Şengezer ile savunma oyuncusu Edgar Ie'nin de forma giymesi beklenmiyor.

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Dimitris Pelkas bu mücadelede forma giyemeyecek.

Son 3 maçından 2'sini kazanan Başkent ekibi ise 12 puanla 11. sırada bulunuyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak

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