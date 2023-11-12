Tüpraş Stadı'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Özellikle ilk yarıda ve ikinci yarıda golü yedikten sonra topa sahip olma kısmını kusursuza yakın hallettik. Geriden oyun kurarken çok rahat blokları kırıp topu ikinci bölgeye taşıdık. Maalesef 10. maçımız, deplasmanda 3. bölgeye girmekte çok ürkek davranıyoruz. Bu kadar oyun kırıp öne taşıdığımız toplarda daha istekli, ceza sahasına çok adamla giriş yapmalıyız. Bugün çok üretken olamadık, son saniyede kaçan birkaç şutumuz var ama kaybetmeyi çok hak ettiğimizi düşünmüyorum. Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumda bizim daha iyi oynamamız gerekiyordu, onlar bugün bir reaksiyon verdiler. Maalesef hiç hak etmediğimiz bir sonuç oldu. Kazanmak için bir şey ürettiğimizi söyleyemem ama kaybetmeyi de hak etmediğimiz bir maç oynadık." ifadelerini kullandı.

Atan, "Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde ilk maça çıktı. Bu oyun planlarınızı etkiledi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Rıza Hoca ile daha önce çok defa karşılaştık. Özellikle geriden oyun kurarken 4-1-4-1 ile karşılayacaklarını tahmin ediyorduk. Oyun kurma kısmında hiçbir problem yaşamadık. Bugünkü problemimiz 3. bölgeye girmekteydi. Beşiktaş biraz daha oyunu uzun toplarla, ceza sahasından şutlarla forse etmeye çalıştı. Çok net pozisyon verdiğimizi hatırlamıyorum, gol pozisyonu dışında. Onur'u takip etme konusunda problem yaşamamız, bütün savunmanın soldan sağa kaymasına sebep oldu. Çok basit bir gol yedik. Artık çok fazla konuşmaya değil icraate ihtiyacımız var. Buradayız, yönetimiz de bize güveniyor, desteklerini de bize ilettiler. Rakiplerimizle final gibi maçlar oynayacağız. Her maça final gözüyle bakacağız önümüzdeki ilk hedef Pendik maçı. O maçı kazanıp biraz olsun nefes alıp, devreye kadar alabildiğimiz kadar puan alıp, devrede bazı değişiklikler yapıp, tekrar kafayı kaldırmak istiyoruz."

Çağdaş Atan, takımdaki problemlerin sorulması üzerine ise, "Konuştuğumuz bazı şeyler var. Bunlar yönetim ve bizim aramızdaki konular, sadece bence Başakşehir'in oyuncu grubunun kalitesi tartışılmaz ama bizim gözlemlediğimiz çok fazla özellikle orta sahada aynı tip oyuncuların bir arada olması, çok fazla hızlı oyuncumuzun olmaması bizim 3. bölgeye gitmemizi zorlaştırıyor. Bununla ilgili tespitlerimizi yaptık. Şu anki konumuz devrenin bitmesine 6-7 maç var. O maçlarda toplayabildiğimiz kadar puan toplamak. Devre arasında Başakşehir kulübünün vizyonu da markası da gerekli hamleleri yapacak pozisyonda. O takviyeleri yaptıktan sonra rahat bir nefes alıp, gemiyi rahat bir şekilde karaya yanaştıracağız." şeklinde konuştu.

Başakşehir Teknik Direktörü, " Zaynutdinov'un sakatlandığı pozisyonu izlediniz mi? Sizin görüşünüz nedir?" sorusunu, "Geçmiş olsun diliyorum. Objektif cevap vermem gerekirse Opoku çok uzun bir oyuncu, elini koyma refleksi bazen ona kanat oyuncularının kısa olması onu dezavantajlı duruma düşürüyor. İlk gördüğü karttan sonra kendisine bunu söyledim ama pozisyonu izlediğimizde art niyet olmadığını söyleyebilirim. Opoku öyle bir çocuk değil. İyi bir savaşçıdır ama benim gördüğüm dirseği değil de bileğine yakın bir yerin geldiğini düşünüyorum. Hakemin sarıdan kırmızı verebileceği bir pozisyon olduğunu düşünmüyorum. Çok detaylı da izlemedim belki yanılıyor da olabilirim." şeklinde yanıtladı.

Takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çağdaş Atan, "Edgar, sezon başından bu yana tekrar eden sakatlığı oldu, aramıza yakın zamanda dönecektir. Muhammed, antrenmanımızın ilk gününde ciddi şekilde sakatlandı, bu hafta içi koşulara başlayacak. Ömer Ali takımla çalışmalara başladı, Aleksic de milli arada bizimle olur diye düşünüyoruz. Herkesin katkısına ihtiyacımız var." açıklamasında bulundu.