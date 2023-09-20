Ankara

TİGEM'in bu yılki safkan Arap elit koşu tayı satışlarının ilki İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkanların satışa çıkarıldığı açık artırmada, ortalama 994 bin lira fiyatla toplam 17 elit koşu tayı alıcı buldu. Müzayedenin sonunda TİGEM toplam 16 milyon 900 bin lira satış hasılatı elde ederken tarihi bir rekora da imza atıldı. En yüksek bedelli tay satışı, ortalama satış fiyatı ve toplam satış hasılatı olmak üzere TİGEM 3 ayrı kategoride rekor kırdı.

Açık artırmanın en yüksek fiyatla alıcı bulan safkanı "Başaran" 2 milyon 500 bin lira bedelle satın alındı. Bu tayı 1 milyon 800 bin lira ile "Emrecan Bey" isimli safkan ve 1 milyon 700 bin lira ile "Alptekin" isimli safkan takip etti.

Bu yıl 216 Arap tayı satıldı

Bu yıl Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 57 koşu tayı, 17 elit tay olmak üzere toplam 74 safkanın satışı gerçekleşti. Koşu taylarından 12 milyon 736 bin lira, elit taylardan 16 milyon 900 bin lira olmak üzere toplam 29 milyon 636 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi 75 koşu tayı satışı yapıldı ve 10 milyon 302 bin lira gelir sağlandı. Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 67 koşu tayı satışı gerçekleşti ve 13 milyon 305 bin 500 lira gelir elde edildi.

3 işletmenin yetiştirmesi 17'si elit, 199'u koşu tayı olmak üzere toplam 216 safkan Arap tayın satışından 53 milyon 243 bin 500 lira gelir sağlandı.

Öte yandan TİGEM'in bu yıl gerçekleştireceği iki elit tay satışı daha bulunuyor. 3 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi yetiştirmesi, 17 Ekim'de ise Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi safkan Arap elit koşu tayları atçılık camiasının beğenisine sunulacak.

AA