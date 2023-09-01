Haber: Mert Osman Erman

Bir iç şehirdeki beş katlı bir binada çıkan yangında, evsiz insanlar tarafından işgal edilen binada 12 çocuk dahil olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti. Diğer 50'den fazla kişi yaralandı.

Daha önce, Johannesburg şehri binanın sahibi olduğunu doğruladı, ancak kartellerin binayı ele geçirdiğini belirtti. Yetkililer, ölümcül yangının nedeninin belirsiz olduğunu söylüyorlar.

Ramaphosa, yangının meydana geldiği yerde düzenlediği bir basın toplantısında olayın soruşturulması gerektiğini ve gelecekteki trajedileri önlemek için dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

"Geri kente konut durumunu ele almaya başlamamız için bir uyanış çağrısıdır," dedi Güney Afrika lideri.

Binanın daha önce şiddet görmüş kadınlar ve çocuklar için bir ev olduğunu ancak kira süresinin sona ermesinin ardından "kaçırıldığını" açıklayan Başkan Ramaphosa, muhabirlere açıkladı.

Yangının meydana geldiği bölgedeki birçok mülk, yaşanmaya elverişsiz olarak kabul edildi.

Ancak bu eski bloklar, sahipleri veya şehir otoriteleri tarafından terk edilen ve genellikle onları işleten suç çetelerine kira ödeyen ailelerle dolu.

Bu binaları kullanan bazı kişiler, çoğunlukla diğer Afrika ülkelerinden gelen belgesiz göçmenlerdir.

Su, tuvalet veya yasal bir elektrik bağlantısı olmayan bu binaların ardından "kaçırıldığı" söylenir.

Güney Afrika, tahmini olarak Johannesburg'da evsiz olan 15.000 kişilik kronik bir konut sıkıntısıyla karşı karşıya. "Bu konunun üstesinden gelmeli ve iç şehirde konut, barınma ve hizmet sorunlarını etkili bir şekilde ele almanın yollarını bulmalıyız," dedi Ramaphosa.

Ayrıca yangın rapor edildikten 10 dakika sonra olay yerine gelen acil durum hizmetlerini övdü.

Johannesburg şehri yöneticisi Floyd Brink, yangından etkilenen 200 ailenin olduğunu ve "tüm çabaların" konaklama sağlamak için harcandığını söyledi. Acil durum hizmetlerinin sözcüsü Robert Mulaudzi, yangının binayı tahrip ettiğini ancak itfaiyecilerin bazı sakinleri çıkarabildiğini söyledi.

Binanın iyi bakılmadığı için geçici yapılar ve enkazın arama ve kurtarma işini zorlaştırdığını açıkladı.

Robert Mulaudzi tarafından X olarak bilinen platforma yüklenen bir video, yangın kamyonlarını ve ambulansları yanmış pencereleri olan binanın dışında gösteriyordu.

Olay yerinden çıkarılan cesetlerin yanında sıralanmış kapalı cesetlerin görüldüğü sahneden fotoğraflar vardı.

Bir kadın gazetecilere 24 yaşındaki kızını aramak için binanın dışında olduğunu söyledi

"Bina yanmaya başladığını duyar duymaz, buraya gelip onu aramam gerektiğini biliyordum," dedi.

"Şimdi buradayım, gerçekten ne olduğunu bilmiyorum çünkü herhangi bir yönlendirme alamıyorum - bu yüzden gerçekten endişeliyim, kızımın yaşıyor olup olmadığını bilmiyorum." Ziyaret sırasında Johannesburg Belediye Başkanı Kabelo Gwamanda, Johannesburg yetkililerinin şehirdeki benzer "kaçırılmış" binalarda yaşayan insanları yerinden çıkaracaklarını ve bu binaları sosyal konutlara dönüştüreceklerini söyledi. "Biz buraya zor kullanarak gitmiyoruz," dedi muhabirlere, "duyarlı bir strateji uygulamaya çalışıyoruz."

Yönetiminin trajediyi üstleneceği sorulduğunda, Gwamanda, hükümetin şehir genelinde gerçekleşen binaların kaçırılması sorununu ele aldığını söyledi.

Yangının ardından, bazı Güney Afrikalılar sosyal medyada, yangının kurbanlarına ve hayatta kalanlarına karşı bazı kişilerin çevrimiçi olarak yaptığı yabancı düşmanı saldırıları kınadılar.