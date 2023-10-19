ANKARA



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Başkent EDAŞ son yıllarda elektrik dağıtım şirketlerinin kırsalda yeni hat tesis etmesinin önünü açan hukuki ve teknik düzenlemelerin de desteğiyle, 2023'ün sonuna kadar Bartın, Karabük, Kastamonu ve Zonguldak'ta 831 milyon, 2025'in sonuna kadar ise, yaklaşık 3,5 milyar liralık rekor yatırıma ulaşmayı planlıyor.

Zorlu coğrafyasında kaliteli ve kesintisiz enerji hedefiyle çalışan Başkent EDAŞ, enerji arz güvenliği için kritik öneme sahip enerji nakil hatlarını yenilemeye ve ring amaçlı yeni enerji nakil hatları tesis etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 2025'in sonu itibariyle 2 bin 550 kilometrelik güzergahta nakil hattı tesis etmeyi planlayan şirket, söz konusu güzergahın bu yıl sonu itibariyle 792 kilometrelik kısmını tamamlayacak.

Öte yandan şirket, hayata geçireceği toplam nakil hattı yatırımlarının 1218 kilometresini Kastamonu'da, 582 kilometresini Zonguldak'ta, 421 kilometresini Karabük'te ve 329 kilometresini de Bartın'da tesis edecek.

Böylece Başkent EDAŞ, 2 bin 753 kilometrelik Türkiye kara sınırına yakın uzunluktaki 2 bin 550 kilometrelik yeni enerji nakil hattı yapmış veya mevcut hatları yenilemiş olacak.

Enerjisa'nın Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ ile Türkiye'deki 14 ilde 21 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veren 3 elektrik dağıtım şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, 2009'dan bu yana Ankara, Bartın, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Kırıkkale ve Zonguldak'ta faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl sonu itibariyle bu 7 ilde 136 bin 18 kilometrelik bir hattın işletilmesinden sorumlu şirketin hatlarının 99 bin 322 kilometresi havai, 36 bin 696 kilometresi ise yer altı hatlardan oluşuyor.

Başkent EDAŞ yer altına aldığı hatlarıyla Türkiye'nin en uzun 2. yer altı dağıtım hattı şebekesine sahip şirketi konumuna erişirken, hizmet verdiği 4 milyon 523 bin 134 kişiyle şirket tüketici sayısı ve hizmet verilen hat uzunluğu gibi alanlarda da yine Türkiye'deki en büyük ikinci şirket konumunda yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye'deki en çok yatırım yapan dağıtım şirketleri arasında son yıllarda ilk sıralarda yer alan Başkent EDAŞ, 2020'de 1 milyar 692,4 milyon lira seviyesindeki yatırımını 2021'de 2 milyar 126,4 milyon liraya, 2022'de ise 2 milyar 100 milyon liraya yükseltmişti.