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Başkent temsilcileri, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadıkları iki ayrı karşılaşmadan galip gelerek, önemli avantaj elde etti.

A Grubu ikinci maçında dün akşam sahasında karşılaştığı Polonya'nın Grupa Azoty takımı karşısında 3-2 galip gelen Ziraat Bankkart , organizasyonun ilk maçında da deplasmanda Belçika temsilcisi Knack'ı 3-1 yenmişti.

Sivasspor, ligde zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkmak istiyor

Sivasspor, ligde zorlu periyottan iyi bir şekilde çıkmak istiyor

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Halkbank , dün akşam sahasında karşılaştığı Almanya'nın Berlin Recycling Volleys ekibini 3-2 yendi.

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