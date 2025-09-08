Öğle saatlerinde başlayan ve zamanla etkisini artıran gök gürültülü sağanak kentte günlük yaşamı etkiledi.

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Bazı bölgelerde etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri cadde sularının tahliye edilmesi için çalışma başlattı, trafik ekipleri ise araç sürücülerini uyardı.

Gölbaşı'nda istinat duvarı yıkıldı

Yağış nedeniyle Gölbaşı ilçesindeki Seğmenler Mahallesi 978. Sokak'ta bulunan bir binanın istinat duvarı yıkıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Vadisi'nde ise dere suyunun taşması sonucu bir otomobil ve bir minibüs selde mahsur kaldı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, araçların dere yatağından çıkarılması için çalışmalara devam ediyor.