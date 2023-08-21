Ankara

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ilçede aracıyla seyir halindeki M.E. önünde duran hafif ticari araca çarptı.

Çarptığı araçtakilerden O.C.A. M.E'den kaza sebebiyle önce 5 bin, sonra 2 bin 500 lira istedi. M.E'nin olumsuz yanıt vermesi ve polis çağırmak istemesi üzerine O.C.A, M.E'nin aracına zarar verdi.

Araçtakilerden B.İ. yanındaki silahla M.E'yi tehdit etti. Aracın farını ve sağ arka camını kıran şüpheliler, para alamayacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtı.

M.E, çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerle Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Görüntüleri inceleyen ve şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan O.C.A. ile B.İ. ve A.İ.İ'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı.

Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden O.C.A. ve B.İ. tutuklandı, A.İ.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA