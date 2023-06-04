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Paylaşımda, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması uyarılarında bulunuldu.

Dalgıçlardan Kız Kulesi çevresinde dip temizliği yaptı

Dalgıçlardan Kız Kulesi çevresinde dip temizliği yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Ankara'da yerel gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken Dikmen'in bazı bölgelerinde kuvvetli sağanak nedeniyle yollara toprak ve taşlar sürüklendi.

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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