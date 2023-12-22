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Play-in'de birinci ve ikinci maçların programı şöyle

Darüşşafaka Lassa, Galatasaray Ekmas, Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'ın da mücadele edeceği play-in'de ilk maçlar 2-3 Ocak'ta, ikinci müsabakalar 9-10 Ocak'ta ve gerekirse üçüncü karşılaşmalar 16-17 Ocak'ta oynanacak.

Grup lideri 8 ekibin doğrudan son 16 turuna kaldığı organizasyonda, play-in'de 2 galibiyete ulaşacak 8 takım daha adını son 16 turuna yazdıracak.

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