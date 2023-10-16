İzmir

Darüşşafaka Lassa'nın C, Pınar Karşıyaka'nın E, Bursaspor İnfo Yatırım'ın F, Galatasaray Ekmas'ın G ve TOFAŞ'ın ise H Grubu'nda yer aldığı organizasyonda Türk ekipleri yarın 2, çarşamba günü de 3 maça çıkacak.

Organizasyonun ilk maçında Darüşşafaka Lassa yarın (TSİ) 19.00'da Letonya'da VEF Riga ile karşılaşacak, Pınar Karşıyaka ise saat 19.30'da Belçika'dan Filou Oostende'yi konuk edecek.

Galatasaray Ekmas'ın bir gün sonra saat 19.00'da PAOK'u ağırlayacağı ligde, diğer Türk temsilcileri TOFAŞ Bosna Hersek'te Igokea m:tel, Bursaspor İnfo Yatırım da İspanya'da Rio Breogan'la karşılaşacak.

Bursaspor İnfo Yatırım'ın ilk defa yer alacağı organizasyonda bu seneki diğer 4 takımın dışında, daha önce Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş, Gaziantep Basketbol, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Uşak Sportif de Türkiye'yi temsil etmişti.

Türk takımları iki kez finale yükseldi

Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 7 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.

Organizasyonunda 2016-2017 sezonunda Banvit finalde İspanyol Tenerife'ye, 2020-2021'de de Pınar Karşıyaka yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a kaybetti.

Türk ekiplerinin performansı

Şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı, 72 karşılaşmayla Pınar Karşıyaka ve 70 maçla Banvit izledi. Pınar Karşıyaka, iki maç sonra Beşiktaş'ın unvanını eline geçirecek.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda, daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.