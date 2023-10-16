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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Fenerbahçe Şefizade Sokak'taki 5 katlı binanın 4. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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