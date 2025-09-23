Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Emin Moğulkoç, Serdar Ünal ve Çisil Güngör hakem üçlüsü görev yapacağı mücadele, beIN Sports 5'ten canlı yayınlanacak.

İki takımın kupada ilk randevusu

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım, geçen sezon Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde siyah-beyazlılara 4-1 üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde de Beşiktaş'ı 104-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Fenerbahçe Beko, 7 kez şampiyon oldu

Sarı-lacivertli ekip, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kez müzesine götürdü.

Fenerbahçe, kupada ilk şampiyonluğunu 1989-1990 sezonunda Galatasaray'ı 95-86 yenerek elde etti.

1990-1991 ile 1993-1994'te de kupanın sahibi olan sarı-lacivertliler, ardından uzun bir süre organizasyonda sahne alamadı. 2006-2007 sezonunda Anadolu Efes'e 79-77 üstünlük kurarak 13 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Fenerbahçe Beko, 2012-2013, 2015-2016 ve 2016-2017'de de mutlu sona ulaştı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü üstlendiği sarı-lacivertliler, 19. kez mücadele edeceği kupada 8 yıllık şampiyonluk özlemine son vermeye çalışacak.

Beşiktaş, bir defa kazandı

Siyah-beyazlı takım, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda sadece bir kez şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş, 30 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada Anadolu Efes'i 77-75 yenerek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Siyah-beyazlılar, 1986-1987'de ise Karşıyaka'ya 81-65 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı Beşiktaş GAİN, derbide Fenerbahçe'ye üstünlük sağladığı takdirde 13 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak.

Anadolu Efes, 14 şampiyonlukla zirvede

Lacivert-beyazlılar, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı en çok müzesine götüren takım konumunda bulunuyor.

Anadolu Efes, kupada 1985-1986, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 1997-1998, 1999-2000, 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 ve 2023-2024'te şampiyonluğa ulaştı.

NOT: Lacivert-beyazlı takım, 14 şampiyonluğun ilk 9'unu Efes Pilsen, son 5'ini Anadolu Efes adı altında kazandı.

Ülkerspor, üst üste 5 kez kazanan tek ekip

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda 6 şampiyonluğu bulunan Ülkerspor, kupayı üst üste 5 kez müzesine götüren tek takım olarak dikkati çekiyor.

Ülkerspor, organizasyonda 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında şampiyon oldu.

1985'ten bu yana organize edilen kupada Galatasaray, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom ikişer, Eczacıbaşı, Çukurova ve TOFAŞ da birer kez mutlu sona ulaştı.

Başantrenörler ve kaptanları, basın toplantısı düzenledi

Öte yandan, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörler ve kaptanları, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında ilk sözü alan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "İki takımı da bu maçı oynamayı hak ettikleri için tebrik ediyorum. Bu büyük bir onur. Sezon başı zorluklarının ve rakibimizin gücünün farkındayız. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu da "İki takım için de bu kupayı oynamak güzel bir his. Geçen sene finallerde hep karşılaştık. Performanslarını tebrik ediyorum. İki takım da kupayı almak istiyor. Beşiktaş'a ve ligdeki takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko ile finallerde karşılaştıklarını belirterek, "İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Yiğit Arslan ise şunları kaydetti:

"Kısa bir süre önce tüm ülkemizi mutlu eden milli takımı tebrik ediyorum. Böyle bir şey olacağı belliydi. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. Geçen seneki başarılarımızdan dolayı bu maçı oynamaya hak kazandık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maça taraftarlarımızı bekliyoruz."