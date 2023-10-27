Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Yarın
13.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Emlakjet (Gazanfer Bilge)
15.30 Aliağa Petkimspor-TOFAŞ (ENKA)
18.00 Darüşşafaka Lassa-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.30 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
29 Ekim Pazar
13.00 Bursaspor İnfo Yatırım-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Muradiye)
18.00 Fenerbahçe Beko-Reeder Samsunspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Anadolu Efes-Galatasaray Ekmas (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın
14.30 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
15.00 Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol-OGM Ormanspor (Antalya)
16.00 Nesibe Aydın-Fenerbahçe Alagöz Holding (TOBB ETÜ)
17.00 Emlak Konut-Çankaya Üniversitesi (Şehit Mustafa Özel)
29 Ekim Pazar
14.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Servet Tazegül)
16.00 Beşiktaş-ÇBK Mersin (BJK Emlakjet)
18.00 Bursa Uludağ Basketbol-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (TOFAŞ)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün
18.00 Kapaklıspor-Finalspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)
Yarın
13.00 Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Fenerbahçe Koleji Novotel (Iğdır Kazım Karabekir)
14.45 Gaziantep Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Karataş Şahinbey)
18.15 Sigortam.net-Semt77 Yalovaspor (BJK Emlakjet)
29 Ekim Pazar
14.00 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Çayırova)
15.45 Konyaspor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 MKE Ankaragücü IKON Menkul-OGM Ormanspor (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)
30 Ekim Pazartesi
16.00 Pizza Lazza Haremspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Şehit Mustafa Özel)
18.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Esenler Erokspor (Edip Buran)Kaynak: AA