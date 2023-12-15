Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)
Yarın:
15.30 TOFAŞ-Çağdaş Bodrumspor (TOFAŞ)
18.00 Reeder Samsunspor-Pınar Karşıyaka (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 Beşiktaş Emlakjet-Anadolu Efes (BJK Emlakjet)
17 Aralık Pazar:
13.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bursaspor İnfo Yatırım (Muradiye)
15.30 Galatasaray Ekmas-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
18.00 Fenerbahçe Beko-Türk Telekom (Ülker Spor ve Etkinlik)
18 Aralık Pazartesi:
19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-OGM Ormanspor (Fenerbahçe Metro Enerji)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Hatay Merkez)
16.00 İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut (Servet Tazegül)
17 Aralık Pazar:
14.00 BOTAŞ-Melikgazi Kayseri Basketbol (Ankara)
15.00 Bursa Uludağ Basketbol-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (TOFAŞ)
16.00 Nesibe Aydın-Beşiktaş (TOBB ETÜ)
17.30 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
19.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Altındağ Atatürk)
Yarın:
13.00 Gaziantep Basketbol-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Karataş Şahinbey)
14.45 Pizza Lazza Haremspor-Konyaspor (Şehit Mustafa Özel)
16.30 Semt77 Yalovaspor-Kapaklıspor (90. Yıl)
18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)
17 Aralık Pazar:
14.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Finalspor (Gölbaşı)
15.45 OGM Ormanspor-Esenler Erokspor (M. Sait Zarifoğlu)
17.30 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü IKON Menkul (Çayırova)
18 Aralık Pazartesi:
17.30 Sigortam.net-Mersin Büyükşehir Belediyespor (BJK Emlakjet)Kaynak: AA