Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Bugün:
18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka (Pamukkale Üniversitesi)
18.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray Ekmas (Mustafa Dağıstanlı)
20.30 TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji (Tofaş)
20.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çağdaş Bodrumspor (Muradiye)
Yarın:
13.00 Aliağa Petkimspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol (ENKA)
15.30 Beşiktaş Emlakjet-Türk Telekom (BJK Emlakjet)
18.00 Fenerbahçe Beko-Bursaspor İnfo Yatırım (Ülker Spor ve Etkinlik)
20.30 Anadolu Efes-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
13.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin (Hatay Merkez)
Yarın:
14.00 Emlak Konut-Fenerbahçe Alagöz Holding (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi (TOBB ETÜ)
15.30 İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
19.30 Beşiktaş-Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol (BJK Emlakjet)
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Bugün:
13.00 Sigortam.net-Kapaklıspor (BJK Emlakjet)
16.30 Gaziantep Basketbol-Finalspor (Karataş Şahinbey)
18.00 Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Esenler Erokspor (Gölbaşı)
19.45 Semt77 Yalovaspor-Fenerbahçe Koleji Novotel (90. Yıl)
Yarın:
13.00 Bornova Belediyesi Karşıyaka-OGM Ormanspor (Altındağ Atatürk)
14.45 Çayırova Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Çayırova)
16.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor (Kurtdereli)
18.15 Pizza Lazza Haremspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol (Şehit Mustafa Özel)
20.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konyaspor (TOBB ETÜ)Kaynak: AA