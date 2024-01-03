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Final mücadelesi ise 5 Ocak Cuma günü saat 19.00'da başlayacak.

Yarın oynanacak yarı final maçlarında saat 17.00'de Fenerbahçe Alagöz Holding ile OGM Ormanspor, saat 20.00'de ise ÇBK Mersin ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

TFF'den Süper Kupa maçı açıklaması: Hiçbir aşamada milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır

TFF'den Süper Kupa maçı açıklaması: Hiçbir aşamada milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmalar sonucunda, ilk 8 sırada yer alan takımların çeyrek final mücadelesinden sonra Fenerbahçe Alagöz Holding, OGM Ormanspor, ÇBK Mersin ve Beşiktaş, Dörtlü Final 'e yükseldi.

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