Karabucak bataklığının doğaya kazandırılması için orman teşkilatı öncülüğünde 1939'da oluşturulan bölgede dikilen okaliptuslar, sıtma hastalığının önüne geçilmesinin yanı sıra zamanla ormancılık faaliyetlerinde de değerlendirildi.

Ağaçlandırma çalışmalarıyla 908 hektara ulaşan Karabucak Endüstriyel Ormanı'nda Orman Genel Müdürlüğünce 2013'te başlatılan "Endüstriyel Ağaçlandırma Çalışmaları Eylem Planı" kapsamında akademik araştırmalar da yapıldı.

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsünce yürütülen "Hızlı gelişen tür ağaçlandırmaları" çalışmasında 191 okaliptus türü incelendi, başarılı olan 2 türün ıslahı üzerine yoğunlaşıldı.

Her yıl bir kısmında endüstriyel kesim yapılan ormandan 2023'te 27 bin metreküp ham madde sağlandı.

Mobilya, pelet, kağıt, selüloz, lif ve yonga levha üretim için ince çaplı odun ham maddesi ihtiyacının karşılandığı bölgede, AR-GE çalışmaları sonucu dikilen yeni türlerin yetişmesiyle endüstriyel üretimin 10 yıllık süreçte 800 bin metreküpe, gelirin de 800 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.

"Okaliptus, ithalatın önlenmesinde önemli"

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Akdeniz iklimine uygun olması, hızlı büyümesi ve yüksek odun verimliliği dolayısıyla okaliptus yetiştiriciliğine önem verdiklerini söyledi.

Okaliptusla ilgili yaptıkları AR-GE çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yıldızbakan, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımızda incelediğimiz 191 türden 'Eucalyptus camaldulensis' ve 'Eucalyptus grandis' türlerinin başarılı olduğunu görüyoruz. Bunları endüstriye kazandırmak amacıyla da ıslah edilme stratejisi izlendi. Bu sürecin ardından klonal fidanla okaliptus üretimi yapıldı. Okaliptus, ithalatın önlenmesi ve orman ürünleri sanayisi talebinin karşılanmasında önemli rol oynuyor."

Yıldızbakan, okaliptus ormanından alınan verimin, doğal ormanlardan fazla olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, AR-GE çalışması sonucu geliştirdiğimiz materyal olan klonal okaliptus fidanıyla ülkemizin artan odun talebini daha küçük alanlardan hızlı şekilde karşılayabilmektedir. Bu hedefi karşılarken diğer doğal ormanlarımızın da fonksiyonlarını rahatlıkla yerine getirebilmesini sağlıyoruz. Okaliptusla diğer doğal ormanlarımızın üzerindeki baskıyı da azaltmış olacağız."

"Selüloz üretimi için sıkça tercih ediliyor"

Yıldızbakan, okaliptusun, kağıt üretiminde de önemli yer tuttuğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Ülkemizde ithalatı azaltmayı ve sıfırlamayı düşünüyoruz çünkü ülkemiz enerjiden sonra en büyük ithalat açığını selülozda vermektedir. Bu açığın kapatılması için okaliptus çok önemli bir ağaç türü. Dünyadaki kağıt sektörünün en önemli üretim kaynaklarından biri 'Eucalyptus grandis' türüdür. Geliştirdiğimiz bu türler, ülkemize uyum sağladı. Bunlar yaygınlaşırsa kağıt ve selüloz ihtiyacını ülke içerisinde karşılamış olacağız."

AA