Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araçta yapılan aramada, 62 kilo 726 gram skunk maddesi, 194 gram toz esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yaptıkları çalışma sonucu tespit ettikleri bir otomobili durdurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yaparak toplum sağlığına ve toplumsal huzura zarar veren, bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.